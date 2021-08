Der Essenslieferdienst Delivery Hero will nach seiner Rückkehr nach Berlin mit der Marke Foodpanda in weitere deutsche Städte expandieren. Im Herbst würden Frankfurt, Hamburg und München folgen, kündigte das Unternehmen am Dienstag an, das nach dem Verkauf des Deutschlandgeschäfts an Just Eat Takeaway dem deutschen Markt fast zwei Jahre lang den...

Den vollständigen Artikel lesen ...