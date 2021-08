In Australien soll ein Batterie-Energiespeichersystem mit 250 MW Leistung und 250 MWh Speicherkapazität entstehen, das im netzbildenden Modus betrieben werden soll. SMA liefert Systemtechnik für dieses weltweit größte netzbildende Speicherprojekt. SMA liefert 109 Zentralspeicher-Wechselrichter in Form der Containerlösung MVPS-SCS4200 an den finnischen Energieanlagenlieferanten Wärtsilä. Damit ist ein netzbildendes Batterie-Energiespeichersystem des australischen Energieunternehmens AGL Energy Limited ...

