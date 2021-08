HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Dürr von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 39 auf 53 Euro angehoben. Die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauers sei ungeachtet der jüngsten Kursrally immer noch attraktiv bewertet, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Da er für die Holzverarbeitungstochter Homag zunehmend optimistisch ist und das Kerngeschäft auf einem guten Weg sieht, rechnet er in den kommenden Quartalen mit deutlich steigenden Durchschnittschätzungen. Seine eigenen Prognosen lägen bereits über dem aktuellen Konsens./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2021 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

