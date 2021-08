Die Überwachung von hygienischen Produktionsprozessen kann noch so sorgfältig sein - gerade bei Medizinprodukten wie Impfstoffen führt an der abschließenden Produktinspektion kein Weg vorbei. Dafür - wie auch zur Qualitätsanalyse von Rohstoffen - ist die richtige Ausrüstung entscheidend. 1 Inspektion von innen Viele Gesundheitsprodukte werden in Tuben oder Röhren verpackt. Eine Inspektion des Inneren der Verpackung stellt sicher, dass Verunreinigungen und Mängel der Verpackung frühzeitig entdeckt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...