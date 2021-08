Die Aktie von Bayer bleibt auch am Dienstag im Abwärtsstrudel. Eine Schlappe in einem weiteren Berufungsverfahren wegen angeblicher Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat sorgt im vorbörslichen Handel für ein Minus von 1,6 Prozent. Das Chartbild verdüstert sich weiter. Auf diese Marken kommt es jetzt an.Glyphosat und kein Ende: Das zuständige Gericht in San Francisco bestätigte am Montag ein Urteil, wonach Bayer für Krebserkrankungen der Kläger Alberta und Alva Pilliod haften muss. Eine Geschworenenjury ...

Den vollständigen Artikel lesen ...