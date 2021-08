DJ Munich Re steigert Volumen und Preise in Juli-Erneuerung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Munich Re hat in der Erneuerung der Rückversicherungsverträge zum 1. Juli sowohl Volumen- als auch Preissteigerungen erzielt. Das Geschäftsvolumen stieg um 11,1 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern bei der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen mitteilte. Das gesamte Preisniveau erhöhte sich um 2,0 Prozent.

Der Trend zu höheren Rückversicherungspreisen habe sich als Folge von Schäden in zahlreichen Märkten und Branchen - einschließlich Corona-Belastungen - fortgesetzt. Die Munich Re geht davon aus, dass sich das Marktumfeld in der nächsten großen Erneuerungsrunde im Januar weiter verbessert. Ein Grund ist die hohe Schadenslast etwa aus Extremwetterereignissen in Amerika oder Europa im dritten Quartal.

In der Juli-Runde wurde vor allem Geschäft in Nord- und Südamerika, Australien sowie mit globalen Kunden erneuert.

