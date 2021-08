Die Volkswagen-Aktie hat etwas an Schwung verloren. Nach dem hoch Anfang Juni bei rund 240 Euro ist das Papier in die Konsolidierung übergegangen. Die Schweizer Großbank UBS bleibt dennoch bei ihrer positiven Haltung.UBS-Analyst Juan Perez-Carrascosa bleibt für die VW-Aktie bullish. Er hat seine Kaufempfehlung für das Papier des Automobil-Herstellers bestätigt. Die Gebrauchtwagenpreise in der EU seien auf ein Hoch gestiegen, schrieb Perez-Carrascosa in einer Studie. Auch wenn der Höhepunkt nun vorbei ...

