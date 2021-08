BONN (dpa-AFX) - Der indische Mischkonzern Reliance Industries hat es Insidern zufolge auf die seit langem zum Verkauf stehende niederländische Tochter der Deutschen Telekom abgesehen. Reliance erwäge ein Gebot, während die Bonner dem Vernehmen nach rund fünf Milliarden Euro für T-Mobile Netherlands haben wollen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Bislang sei keine Entscheidung gefallen, hieß es weiter. Ein Telekom-Sprecher sagte auf Nachfrage, er wolle keine Marktgerüchte kommentieren.

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche über einen möglichen Verkauf der Niederland-Sparte. Anfang des Jahres hatte die niederländische Zeitung "Het Financieele Dagblad" berichtet, die Telekom strebe einen Verkauf an Investoren aus dem Private-Equity-Bereich an. Bereits im November 2020 hatte es Spekulationen darüber gegeben, dass sich die Deutsche Telekom neu in dem Nachbarland aufstellen will. Damals war von einem möglichen Börsengang oder einem Verkauf des Geschäfts die Rede./ngu/jha/