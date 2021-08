Bei der Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar ging es zuletzt heiß her. Auf einen steilen Höhenflug folgte eine enorm sprunghafte Konsolidierungsphase. Auch diese Woche startete der Wert mit einem kräftigen Kurssprung nach oben und notiert damit an einer wichtigen Marke.Mitte Mai hat die JinkoSolar-Aktie dem seit Februar anhaltenden Abwärtstrend getrotzt. An der Unterstützung am markanten 2020er-Zwischenhoch bei 28,84 Dollar kam es zu einem Rebound und der Wert kämpfte sich bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...