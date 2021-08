In der "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann"-Serie fragen wir Webworker, worauf sie im Job nicht verzichten können. Heute zu Gast: Jannik Hülshoff von Twitch. Jannik Hülshoff ist Senior Director of Partnerships bei Twitch und leitet derzeit die Content-Partnerschaften in Zentraleuropa und der GUS-Region. Zuvor baute er einen Digital-Hub im ZDF-Verbund auf und arbeitete als Experte für Media-, Branding- und Reichweitenstrategie in verschiedenen Funktionen für Google in Europa und den USA. Jannik interessiert sich leidenschaftlich für die Zukunft der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...