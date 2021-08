Wer heute genau vor einem Jahr in Amazon investiert hat, kommt auf die kümmerliche Performance von sechs Prozent. Im selben Zeitraum haben der S&P 500 32 und der Nasdaq 37 Prozent zugelegt. Ein Jahr Seitwärtstrend bei Amazon bedeutet aber nicht, dass die Analysten ihren Glauben an den Konzern verloren haben.Aktuell empfehlen alle 55 Analysten, die Amazon covern, die Aktie zum Kauf. Das durchschnittliche Kursziel lautet auf 4.153,29 Dollar, was ein Potenzial von 24,3 Prozent bedeutet. Damit zählt ...

