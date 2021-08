Mit zwei Projekten zeigt der Düsseldorfer Ökostromanbieter, wie sich auch Mieter gewerblicher Immobilien mit Ökostrom versorgen können. In Düsseldorf wird dazu eine 525 Kilowatt Photovoltaik-Anlage genutzt, während in Berlin ein BHKW nicht nur saubere Strom, sondern auch noch Wärme für die Mieter liefert.Zwei aktuelle Naturstrom-Projekte in Düsseldorf und Berlin zeigen, dass Mieterstrom-Konzepte nicht nur für Privathaushalte, sondern auch im Gewerbe genutzt werden können, um die Energiewende voranzutreiben. In Düsseldorf nutzt die Tennisgemeinschaft Nord seit Anfang April den erzeugten Solarstrom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...