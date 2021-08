Die Allianz Private Krankenversicherung bietet einen neuen Service: Ab sofort können Kunden ihren Corona-Impfnachweis digital in der Allianz Gesundheits-App hinterlegen. Somit lässt sich das Impfzertifikat per Smartphone jederzeit und überall vorzeigen. Die Allianz Private Krankenversicherung bietet ihren Kunden nun die Möglichkeit, das digitale Corona-Impfzertifikat in der Allianz Gesundheits-App zu speichern. So haben Versicherte den Nachweis über ihren Immunschutz jederzeit zur Hand. Ob bei Reisen ...

