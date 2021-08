Böblingen (ots) - Die Forderung nach Nachhaltigkeit ist längst auch im Fußball angekommen. Verbände und Vereine überbieten sich in Initiativen und Aktivitäten. Doch was davon wirkt tatsächlich nachhaltig und kommt auch noch unsren Kindern und Enkelkindern zugute, und was ist lediglich Aktionismus und Greenwashing zu PR-Zwecken? Wo stehen die einzelnen Vereine der Bundesliga in Bezug auf ihre Aktivitäten in Sachen Nachhaltigkeit? Wo liegen die Schwerpunkte, und wie wirksam und nachhaltig sind die Maßnahmen tatsächlich? Der FC PlayFair! Verein für Integrität und Nachhaltigkeit im Fußball e.V. ist diesen Fragen nachgegangen und hat einen Nachhaltigkeitsbericht für die Saison 2020/21 erstellt. Dabei wurden die Aktivitäten aller 18 Erstligisten der vergangenen Spielzeit sowie des Hamburger SV und des FC St. Pauli aus der zweiten Liga untersucht. Insgesamt über 700 von den Vereinen veröffentlichte Maßnahmen wurden gesichtet, analysiert und kategorisiert. Im Ergebnis steht ein detaillierter Bericht zu den drei maßgeblichen Themenfeldern der Nachhaltigkeit: Soziales, Ökologie und Management.Der gesamte Bericht soll einerseits Transparenz schaffen und Anregungen zum Nachmachen geben, andererseits soll er die Clubs dazu motivieren, sich strategisch und langfristig mit dem Thema Nachhaltigkeit im Fußball auseinanderzusetzen. Zum kostenlosen Download geht es unter folgendem Link:https://www.fcplayfair.org/nachhaltigkeit-by-fc-playfair/Aus den gesammelten Maßnahmen wurde ein Best-Practice-Ansatz für die Bewertung und Weiterentwicklung der Nachhaltigkeit von Fußball-Clubs entwickelt. Dieser Ansatz erlaubt eine Positionsbestimmung für die Vereine und liefert gleichzeitig Ideen für die weitere Verbesserung.Jörn Kleinschmidt, 1. Vorsitzender des FC PlayFair!, erklärt: "Der Nachhaltigkeitsbericht wurde von ehrenamtlich tätigen Mitgliedern des FC PlayFair! erstellt, erfüllt dennoch erforderliche wissenschaftliche Standards und Anforderungen. Wir sind stolz, diesen Bericht präsentieren zu können."FC PlayFair!-Beirat und Politiker Cem Özdemir sagt: "Die Transformation in eine nachhaltige Lebensweise ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Deshalb muss sich auch der Fußball mit seiner großen integrativen Kraft dieser Aufgabe und Verantwortung stellen, damit auch unsere Enkelkinder noch Bällen auf grünem Rasen hinterherjagen können und dabei saubere Luft atmen."Schiedsrichter-Legende und FC PlayFair!-Beirat Urs Meier betont: "Begrenzung des Klimawandels, Erhalt der Biodiversität und ein friedliches Miteinander von Generationen und Nationalitäten sind für unser aller Zukunft von großer Bedeutung. Der Fußball kann hier als Vorbild weit in die Gesellschaft hineinwirken und mit gutem Beispiel voran gehen."Beiratsmitglied Markus Hörwick, ehemaliger Pressesprecher des FC Bayern München, freut sich besonders über die Möglichkeit zum Vergleichen und Lernen: "Der Nachhaltigkeitsbericht des FC PlayFair! liefert viele gute Beispiele, an denen sich die Vereine untereinander orientieren können; so entsteht ein ganz neuer Wettbewerb innerhalb der Liga: Das FC PlayFair!-Nachhaltigkeitsrating."Über den FC PlayFair!Der "FC PlayFair! Verein für Integrität und Nachhaltigkeit im Fußball e.V." wurde im Januar 2017 in Berlin gegründet, um angesichts der immer weiter zunehmenden Kommerzialisierung im Profifußball Probleme zu identifizieren und mögliche Lösungsansätze aufzuzeigen. 2020 wurde eine Änderung der Vereinsziele vorgenommen. Der Verein ist nunmehr im gesamten Fußballbereich tätig und hat die Aufgaben um den Bereich Nachhaltigkeit erweitert. Die Mitglieder des FC PlayFair! lieben den Fußball und sind Anhänger der unterschiedlichsten Clubs. Der FC PlayFair! e.V. arbeitet überparteilich und übervereinlich. Weitere Informationen unter www.fcplayfair.org.Pressekontakt:FC PlayFair! e.V.Jörn KleinschmidtOtto-Lilienthal-Straße 2471034 Böblingen+49 (0)162 5362499joern.kleinschmidt@fcplayfair.orgwww.fcplayfair.orgOriginal-Content von: FC PlayFair!, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126488/4990422