Zürich (awp) - Der Rückversicherer Swiss Re hat Marilyn Blattner-Hoyle zur Global Head Trade Finance seiner Erstversicherungssparte Corso ernannt. Sie trete ihr Amt am 18. August an, teilte der Konzern am Dienstag in einem Communiqué mit. In dieser Führungsrolle werde Blattner-Hoyle für die Beschaffungs- und die Underwriting-Aktivitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...