Die Aktie des Anlagenbauers Aixtron ist am Montag auf den höchsten Stand seit 2011 gestiegen und hat damit ein starkes Kaufsignal generiert. Am heutigen Dienstag kommt die Bestätigung, indem der Kurs weiter zulegt. Aus technischer Sicht besteht jetzt Luft bis in den Bereich von 27/28 Euro. Trader setzen auf dieses Produkt.

