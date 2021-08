Nestlé ist das erste Unternehmen in Vietnam, das sich für SIGs QR-Code-Lösung "One Cap, One Code" für Verschlüsse entscheidet, um ein einzigartiges Online-Marketing zu ermöglichen. Ziel ist es, insbesondere die Generation Z anzusprechen und ihre Markentreue durch ein gezieltes Prämienprogramm zu stärken. Seit Mai sind in den Verschlusskappen der beliebten Nestlé Milo Teen Protein-Getränke in den Combismile-Kartonpackungen von SIG individuelle QR-Codes, die einfach mit Smartphones gescannt werden können und als Prämienpunkte dienen. Sie können im Anschluss online über die vietnamesische Messaging-App ...

