Die europäischen Aktienmärkte präsentierten sich am Dienstagvormittag mit einer verhaltenen Entwicklung. Damit setzte sich die Tendenz vom Vortag fort.Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte präsentierten sich am Dienstagvormittag mit einer verhaltenen Entwicklung. Damit setzte sich die Tendenz vom Vortag fort. Der EuroStoxx 50 notierte zuletzt 0,19 Prozent im Plus bei 4185,19 Punkten. Ähnlich sah es an den grossen Länderbörsen aus. Der französische Cac 40 trat nahezu auf der Stelle und notierte bei 6813,92 Punkten. Der britische FTSE 100...

