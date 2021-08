AARHUS (IT-Times) - Der dänische Hersteller von Windkraftturbinen Vestas Wind Systems hat bekannt gegeben, sich an einer Tochtergesellschaft von Stena, die sich mit Schnellhubkran-Technologie beschäftigt. Der neue Investmentarm von Vestas Wind Systems A/S, Vestas Ventures, investiert in Salamander Quick...

Den vollständigen Artikel lesen ...