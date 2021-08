Herbert Schmid hat zum 30. Juni 2021 seine Geschäftsführertätigkeiten bei Productware mit Sitz in Dietzenbach aufgegeben. Die Geschäftsführung von Productware bleibt in den Händen des langjährigen Mitgeschäftsführers Marco Balling. Herbert Schmid begann seine Laufbahn im Jahr 1971 bei Ziegler Elektronik und Automatik in Langen. Mitte 1979 übernahm er die Produktionsleitung bei Dolch Logic Instruments. 1988 gründete Herbert Schmid zusammen mit Helmut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...