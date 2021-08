DJ Regierung: Unterstützung für Steinkohlestandorte kann starten

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bund und die betroffenen Länder haben die Verwaltungsvereinbarung Steinkohle unterzeichnet. Das gab das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin bekannt. Die Verwaltungsvereinbarung tritt den Angaben zufolge mit der Unterzeichnung unmittelbar in Kraft. Damit können nun auch die Strukturhilfen an die Standorte von Steinkohlekraftwerken fließen. "Die Verwaltungsvereinbarung Steinkohle ist ein starkes Signal für die Regionen und die Menschen in den Steinkohlekraftwerksstandorten und für den Klimaschutz", sagte Wirtschaftsstaatssekretär Ulrich Nußbaum. "Die Mittel können jetzt fließen, Projekte starten."

Die Verwaltungsvereinbarung regelt laut dem Ministerium die Einzelheiten der Gewährung der Strukturhilfen im Sinne des Kapitels 2 des Investitionsgesetzes Kohleregionen. Dieses sehe die Unterstützung für die strukturschwachen Steinkohlestandorte in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen und Saarland sowie für die ehemaligen Braunkohlereviere Helmstedt und Altenburger Land vor. Hierzu ständen insgesamt 1,09 Milliarden Euro bis 2038 zur Verfügung. Der Bund habe bereits im Haushalt für 2021 Mittel eingestellt.

Die Länder werden die nun zur Verfügung stehenden Mittel laut Bundesregierung zum Großteil für Finanzhilfen verwenden. Damit könnten sie eigene Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur durchführen. Der Förderanteil des Bundes betrage dabei bis zu 90 Prozent. Die weiteren Mittel sind den Angaben zufolge für Projekte im Rahmen eines Bundesförderprogramms zur Unterstützung nicht-investiver Maßnahmen zur nachhaltigen Wirtschaftstransformation vorgesehen.

