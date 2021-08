Die beiden PV-Kraftwerke mit zusammen 14,6 MW Leistung stehen in der Stadt Leeton in New South Wales. Der Strom soll auf Händlerbasis auf dem nationalen Strommarkt verkauft werden. Stromabnahmeverträge (PPA) hat Photon Energy daher nicht abgeschlossen. Die Photon Energy Group, ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, hat zwei Photovoltaik-Solarparks in Australien in Betrieb genommen. Die neuen Solarparks Leeton und Fivebough befinden sich in Leeton im Bundesstaat New South ...

