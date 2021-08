Folgende vier Unternehmen haben derzeit die längste Phase über dem MA200 in ihrer eigenen Börsegeschichte. Mayr-Melnhof ist auch im ATX TR derzeit mit 487 Tagenam längsten "drüber". Dafür ist der Abstand mittlerweile recht knapp geworden. Der Wanderpokal ist jedenfalls fast unerreichbar: Verbund mit 1260 Tagen. 09.08.2021: Mayr-Melnhof: Am längsten über MA200: 487 Tage (Serie läuft noch: 2.61% vom xD entfernt) zum Kalender 09.08.2021: Bawag: Am längsten über MA200: 279 Tage (Serie läuft noch: 18.64% vom xD entfernt) zum Kalender 09.08.2021: Frequentis: Am längsten über MA200: 224 Tage (Serie läuft noch: 21.92% vom xD entfernt) zum Kalender 09.08.2021: Addiko Bank: Am längsten über MA200: 273 Tage ...

