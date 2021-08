Das kostenpflichtige Cloud-Speicherangebot Google One enthält jetzt auch einen VPN-Dienst. Allerdings gibt es dabei gewisse Einschränkungen. Schon im Herbst 2020 hatte Google das Cloud-Speicher-Abonnement One um einen VPN-Dienst erweitert. Jetzt ist dieser Service auch in Deutschland verfügbar. Vorläufig kann der Dienst aber nur unter Googles Android-Betriebssystem genutzt werden. Erst zu einem späteren Zeitpunkt soll die Funktion auch unter iOS, Windows und macOS angeboten werden. Mehr zum Thema Sicher surfen: 15 ...

