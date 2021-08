Baierbrunn (ots) - Bei Rot stehen, bei Grün gehen: Diese Grundregel ist eine der ersten, die Kinder lernen. Doch damit die Jüngsten verinnerlichen, wie sie sich auf Wegen und Straßen richtig verhalten, braucht es Zeit und viel Gelegenheit zu üben. "Sobald ein Kind laufen kann, sollte man es deshalb mitnehmen in den Straßenverkehr", rät Kinderarzt Prof. Berthold Koletzko aus München im Apothekenmagazin "Baby und Familie".



Eltern sollten ihr Kind insbesondere auf Gefahren in Wohnungsnähe aufmerksam machen, betont Koletzko, der auch Vorsitzender der Stiftung Kindergesundheit ist. Denn die meisten Kinder, die als Fußgänger verunglücken, würden in einer Entfernung von weniger als 200 Metern zur Wohnungstür in den Unfall verwickelt. Koletzkos Tipp: Am besten das Kind an die Hand nehmen, ihm Vorbild sein und ihm immer wieder das richtige Verhalten im Verkehr erklären.



Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 08/2021 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele relevante Gesundheits-News gibt es zudem unter https://www.baby-und-familie.de sowie auf Facebook (https://www.facebook.com/babyundfamilie.de/) und Instagram (https://www.instagram.com/babyundfamilie/).



Pressekontakt:



Katharina Neff-Neudert

Tel. 089 / 744 33 360

E-Mail: presse@wortundbildverlag.de

www.wortundbildverlag.de



Original-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4990911

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de