Die Automobilindustrie hat mit großen Schritten die Entwicklung von Fahrzeugen und Konzepten für eine CO2-sparende Mobilität in Angriff genommen. Fahrzeuge mit Hybrid-Technologien sind inzwischen in großer Zahl im Markt und ihr Anteil wird weiter steigen. Im Antriebsmix werden sich daneben batteriebetriebene Fahrzeuge als stark wachsende Lösung etablieren. Für größere Lasten und Reichweiten sind mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Fahrzeuge in der Entwicklung bereits weit fortgeschritten. ...

