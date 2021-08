Der Bus soll in den kommenden zwei Wochen komplett nur mit grünem Wasserstoff betankt werden, der mit Strom aus lokalen Photovoltaik-Anlagen erzeugt wird. Täglich werden rund 13 Kilogramm grüner Wasserstoff benötigt, womit der Bus mindestens 160 Kilometer im Nahverkehr zurücklegen kann.Im Oktober 2018 stellte Fronius seine dezentrale Betankungsanlage für grünen Wasserstoff "Solhub" vor. Der grüne Wasserstoff wird dabei aus lokal erzeugtem Solarstrom hergestellt. Am heutigen Dienstag startete nun ein Testbetrieb für einen so betankten Wasserstoffbus im oberösterreichischen Wels. Der wasserstoffbetriebene ...

