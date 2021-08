US- und europäische Aktien bewegen sich weiter in Rekordnähe. ETF-Anleger sehen offenbar kein Ende der Rally und greifen weiter zu. Auch Spezielleres ist beliebt, etwa Wasser- oder Blockchain-ETFs. 10. August 2021. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach den Turbulenzen um China in der letzten Juli-Woche ist wieder Ruhe eingekehrt im ETF-Handel. "Wir sehen überwiegend Käufe", berichtet Christian Dürr von der Société Générale. Der DAX liegt weiter nahe dem Allzeithoch vom Juli bei 15.811 Punkten, am Dienstagmorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...