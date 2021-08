Es war die Sensation im Juni für alle Xiaomi-Fans: Zum ersten Mal verkaufte das chinesische Tech-Unternehmen mehr Smartphones als alle anderen in Europa und verdrängte Samsung von der Spitze. Nun zeigen die Zahlen einen weiteren Bereich, in dem Xiaomi allen davon rennt. Xiaomi an der Spitze Eine Studie von Strategy Analytics für das zweite Quartal 2021 spricht erneut für Xiaomi: Demnach ist das chinesische Unternehmen der weltweit führende Anbieter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...