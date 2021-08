MÜNCHEN/MAINZ (dpa-AFX) - Schon 170 Sondersendungen zur Corona-Krise haben ARD und ZDF seit dem Beginn der Pandemie in ihre beiden Hauptprogramme genommen. In diesem Jahr bereits 23 mal und zuvor 73 mal im Jahr 2020 hieß es im Ersten nach der 20-Uhr-"Tagesschau": "ARD extra: Die Corona-Lage", zuletzt am Dienstagabend nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Titel "Im Wettlauf gegen das Virus: Weichenstellung für den Herbst". Das ZDF änderte etwas weniger häufig seinen Programmablauf in den vergangenen 18 Monaten. 2021 gab es bisher 14 "ZDF spezial"-Sendungen zum Thema Corona, 2020 waren es 60 gewesen. Die jüngste Ausgabe ebenfalls am Dienstagabend trug den Titel: "Regeln für den Corona-Herbst - Was will die Politik?"/gth/DP/men