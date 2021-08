Das Start-up hat in einer zweiten Finanzierungsrunde weitere drei Millionen Euro eingesammelt. Neben Photovoltaik-Anlagen und Speichern installiert Sunvigo auch Ladestationen für die Elektrofahrzeuge im Haushalt.Kaufen oder Mieten - viele Eigenheimbesitzer stehen vor dieser Frage, wenn sie über die Investition in eine Photovoltaik-Anlage nachdenken. Einen dritten Weg kreierte das Kölner Start-up Sunvigo. Es bietet Hausbesitzern den Bezug von Solarstrom vom eigenen Dach über einen Grünstromvertrag an. Dabei installiert das Start-up nicht nur Photovoltaik-Anlage, Batteriespeicher und Ladestation ...

