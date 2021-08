DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: QIAGEN N.V. / Aktienrückkauf

QIAGEN N.V.: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



10.08.2021 / 18:08

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 und 6 der Verordnung (EU) 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 / Aktienrückkauf - Zwischenmeldung Am 20. Juli 2021 hat die QIAGEN N.V. den gleichtägigen Start des bereits am 12. Juli 2021 angekündigten Aktienrückkaufprogramms von bis zu 100 Mio. US-Dollar gemäß Art. 5 Abs. 1 und 6 der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgegeben. Die Zahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 2. August 2021 bis einschließlich 6. August 2021 erworbenen Aktien beläuft sich auf 169.593 Aktien. Folgende Stückzahlen wurden jeweils zurückgekauft: Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittskurs (EUR) Kurswert Gesamt (EUR) 02 08 2021 39.434 43.9589 1.733.475,26 03 08 2021 28.466 44.3897 1.263.597,20 04 08 2021 33.653 44.2749 1.489.983,21 05 08 2021 38.040 44.4367 1.690.372,07 06 08 2021 30.000 44.3537 1.330.611,00 Gesamt 169.593 44.2709 7.508.038,74 Die getätigten Einzelgeschäfte sind auf der Internetseite der QIAGEN N.V. veröffentlicht (https://corporate qiagen com/investor-relations/stock-information/share-buyback/default aspx Die Gesamtzahl der im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 19. Juli 2021 bis einschließlich 6. August 2021 bereits erworbenen Aktien beläuft sich auf 492.602 Stück. Der Erwerb der Aktien der QIAGEN N.V. erfolgte durch ein von der QIAGEN N.V. beauftragtes Finanzinstitut. Venlo, den 10. August 2021 Managing Board ### Kontakte: QIAGEN Investor Relations Public Relations John Gilardi +49 2103 29 11711 Dr Thomas Theuringer +49 2103 29 11826 e-mail: ir@qiagen com e-mail: pr@qiagen com

