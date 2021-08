Beispiellose Marktdynamik dank strategischer Akquisitionen, mehr Nutzen für die Kunden und unübertroffene globale Fähigkeiten

project44, der weltweit führende Anbieter von Echtzeit-Visibilität für Lieferketten, gab erneut ein Rekordwachstum im zweiten Quartal bekannt, einschließlich einer Netto-Dollar-Bindung an das Unternehmen von 129 und einem ARR-Wachstum von 123 im Vergleich zum Vorjahr. Gemessen an ARR, Kundenzahl und Carriern ist project44 bereits das größte Unternehmen für Visibility-Plattformen. Die ARR von project44 war im zweiten Quartal höher als die Summe der sechs nächstplatzierten Visibility-Unternehmen im selben Quartal.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210810005799/de/

project44 Closes the Quarter with More Q2 ARR than the Next Six Visibility Companies Combined (Graphic: Business Wire)

Globale Störungen bei Lieferketten, kombiniert mit viel Aufregung am Markt, über die Übernahme von ClearMetal und Ocean Insights trugen dazu bei, dass sich in Q2 viele Kunden für project44 entschieden haben. Die project44-Plattform unterstützt mittlerweile mehr als 680 globale Verlader und Drittlogistikanbieter und bietet Einblick in ein Netzwerk von mehr als 110.000 multimodalen Spediteur-Integrationen und 1,8 Mio. Assets das größte heute in einer Visibility-Plattform verfügbare Spediteur-Netzwerk.

"Im vergangenen Jahr hatte fast jedes Unternehmen weltweit mit den Auswirkungen von Störungen innerhalb von Lieferketten zu kämpfen, verursacht durch Wirbelstürme, Handelskriege, Hafenblockaden, Überschwemmungen oder die globale Pandemie", so Jett McCandless, CEO und Gründer von project44. "Diese Unternehmen nutzen unsere multimodale Visibility Plattform, weil sie ihnen hilft, Herausforderungen präventiv anzugehen, bevor sie auftreten, und von einer reaktiven Haltung zu einem agilen, proaktiven Ansatz überzugehen.

Kontinuierliche Wertschöpfung für Kunden

project44 ist die umsatzstärkste und am schnellsten wachsende SaaS-Plattform für End-to-End-Transport Transparenz in Echtzeit. Im Q2 Quartal schloss project44 seine Serie-E-Investition in Höhe von 202 Mio. USD ab, die von den Investoren Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) und Emergence Capital geleitet wurde. Durch die Übernahme und anschließende Integration von ClearMetal und Ocean Insights konnten in Q2 74 neue Kunden für die Plattform gewonnen werden darunter 44 neue globale Verlader, die sich für project44 als Visibilitätsplattform ihrer Wahl entschieden haben ein Zuwachs von 573 im Vergleich zum Vorjahr.

ClearMetal brachte die weltweit besten Datenwissenschaftler und Experten für Machine Learning in die Logistik ein, zusammen mit drei Patenten zur Datenqualität (angemeldet). Ocean Insights fügte unübertroffene Ocean Visibility hinzu, die zusammen ein Wachstum von mehr als 500 bei den kombinierten vierteljährlichen Seetransparenzumsätzen und 2,9 Mio. USD ARR für Ocean im zweiten Quartal brachten.

"Zu sagen, dass die Übernahmen von Ocean Insights und ClearMetal durch project44 von unseren Kunden und dem Markt gut aufgenommen worden, wäre eine Untertreibung", sagte McCandless. "Mit der Expertise von ClearMetal im Bereich der Datenwissenschaft und des maschinellen Lernens, die es uns ermöglichen, die Kernherausforderungen der multimodalen Transporttransparenz und der ETAs für unsere Kunden zu lösen, und Ocean Insights, die es uns ermöglichen, die Lücken in der Seetransparenz zu schließen, mit denen die Kunden zuvor konfrontiert waren, hat sich der Wert, den die project44-Plattform unseren Kunden bietet, exponentiell erhöht, was zu diesem explosiven Quartal geführt hat."

Heute vertrauen mehr als 680 der weltweit führenden Marken auf project44, darunter

Die drei größten Fortune-100-Unternehmen

11 der 20 größten Konsumgüter Konglomerate weltweit

Neun der zehn größten internationalen Spediteure

Acht der zehn größten Frachtmakler Unternehmen der Welt

Acht der Gartner Top 25 Supply Chain für 2021, darunter vier der fünf anerkannten Master

Die Gewinnrate von project44 gegenüber der Konkurrenz hat sich weiter verbessert. Bei neuen Geschäftsabschlüssen im zweiten Quartal entschieden sich die Kunden in 84 der Fälle für project44 gegenüber nordamerikanischen und in 92 der Fälle gegenüber europäischen Wettbewerbern.

Zu den von den Kunden am häufigsten genannten Gründen für den Erfolg gehören:

Unübertroffene Datenqualität dank branchenführender und patentierter maschineller Lernverfahren

Schnelles Onboarding, geringer Ressourcenbedarf und schnelle Wertschöpfung durch das branchenweit erste und beste Carrier-Onboarding-Programm und SLA

Globale Netzabdeckung mit Fokus auf Europa sowie Standorten in Südamerika und Asien

Führend bei der Bereitstellung von Transparenz für Verlader in Bezug auf nicht kontrollierte Lieferanten Lieferungen

"Wenn uns die letzten 18 Monate etwas gelehrt haben, dann, dass sich die globale Lieferkette im Wandel befindet und dies auch in absehbarer Zukunft der Fall sein wird", so Jamie Bragg, Chief Supply Chain Officer von Tailored Brands, Inc. "Verbesserte Transparenz in Kombination mit modernster Business Intelligence darüber, wo sich unsere Rohstoffe befinden, sowie über die Produkte, die wir herstellen und weltweit einkaufen, sind die Grundvoraussetzungen für die Lieferketten der Zukunft. project44 wird es uns ermöglichen, unsere Bestände, Arbeitskräfte und Kundenerwartungen besser zu verwalten, was sich sowohl auf den Gewinn als auch auf das Ergebnis unseres Unternehmens positiv auswirkt."

Das Hyperwachstum des Unternehmens im 2. Quartal baut auf der starken Leistung des 1. Quartals mit einem ARR-Wachstum von mehr als 100 auf.

Geografische Expansion

Die Investitionen von project44 in die geografische Expansion führten zum beispiellosen Wachstum in Europa, mit einem Anstieg der Neukunden, die sich für project44 entschieden haben, um 223 im Vergleich zum Vorjahr. Die aggressive Erweiterung des Speditionsnetzwerks und die kommerziellen Bemühungen des Unternehmens konzentrierten sich auf mehrere Bereiche, einschließlich der Rekrutierung von Spediteuren und Data Science, um die vollständigsten globalen Daten der Branche über alle Transportarten und Grenzen hinweg zu liefern, sowie auf den branchenführenden Kundenerfolg.

Im 2. Quartal unterzeichnete project44 eine strategische globale Partnerschaft mit CEVA Logistics, um die Präsenz von project44 in Wachstumsregionen wie Brasilien, Italien, Großbritannien, der Türkei, den Niederlanden und Australien zu erweitern.

"CEVA Logistics ist ein globales Unternehmen, daher suchten wir nach einem Partner, der uns bei der Verwaltung sehr komplexer Supply-Chain-Szenarien in großem Umfang unterstützen konnte. project44s ganzheitliche Supply-Chain-Vision und die Größe und Qualität ihres Carrier-Netzwerks, kombiniert mit ihrer branchenführenden Visibility-Plattform und ihrem einzigartig erfahrenen, globalen Team, machten sie zur richtigen Wahl für CEVA", so Xavier Bour, Global Head of Ground bei CEVA Logistics. "Nachdem wir uns die uns zur Verfügung stehenden Optionen angesehen und mit einigen ihrer Kunden gesprochen hatten, war ich überzeugt, dass project44 das beste Unternehmen ist, um CEVA Logistics dabei zu unterstützen, unseren Kunden reaktionsschnelle Logistiklösungen zu liefern."

Im zweiten Quartal baute das Unternehmen seine kommerziellen Bemühungen in Asien weiter aus. Das Unternehmen kündigte Echtzeit-Sendungsverfolgungsdienste in China an, die den Kunden von project44 im asiatisch-pazifischen Raum die gleiche Transparenz im Transportwesen bieten, wie sie in Nordamerika und Europa verfügbar ist.

Marktführende Plattform für Innovation

project44 investierte weiter in die Plattform, das Ökosystem und die Data-Science-Fähigkeiten, die die vollständigste End-to-End-Transparenz der Lieferkette bieten. Im Bereich der Workflow-Automatisierung konnten die Kunden von project44 die Prozesse für das Onboarding von Spediteuren, die proaktive Versandplanung und die verbesserte Verwaltung von Transportplanung über alle Transportarten und Regionen hinweg optimieren. Als Marktführer in seiner Kategorie (als Leader im Gartner Magic Quadrant 2021 für Echtzeit-Transportvisibilität genannt) ist das Unternehmen einzigartig positioniert, um andere Top-Unternehmen in den jeweiligen Logistikkategorien anzuziehen und zu übernehmen.

Team Wachstum

project44 schloss das 2. Quartal mit 511 Teammitgliedern in 16 Büros auf 4 Kontinenten ab, darunter 13 Büros in Europa. Das Unternehmen begrüßte ~40 neue Teammitglieder durch die Übernahme von ClearMetal und richtete ein neues Kompetenzzentrum in San Francisco ein. Zu den wichtigsten neuen Teammitgliedern gehören Sanida Bratt, SVP Product, und Q Carlson, SVP Design. Michael Wallraven kam als VP und Managing Director für Deutschland, Österreich und die Schweiz zu project44, wo er für alle kommerziellen Initiativen verantwortlich ist. Er bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Führung von B2B-Wachstumsunternehmen sowie Supply-Chain-Know-how aus seiner erfolgreichen Laufbahn bei LLamasoft und GT Nexus mit. Für weitere Informationen über Karrieremöglichkeiten besuchen Sie https://www.project44.com/about/careers.

Um mehr über die Technologie zu erfahren, die project44 zum Branchenführer im Bereich der End-to-End-Transparenz für Lieferketten gemacht hat, besuchen Sie http://project44.com.

Über project44

project44 ist die weltweit führende Plattform für Verlader und Logistikdienstleister. project44 verbindet, automatisiert und bietet Einblicke in die wichtigsten Transportprozesse, um Einblicke zu beschleunigen und die Zeit zu verkürzen, die benötigt wird, um diese Einblicke in Maßnahmen umzusetzen. Durch den Einsatz der cloud basierten Plattform von project44 können Unternehmen ihre betriebliche Effizienz steigern, Kosten senken, die Versandleistung verbessern und ihren Kunden ein außergewöhnliches, Amazon-ähnliches Erlebnis bieten. project44 ist mit Tausenden von Spediteuren weltweit verbunden und verfügt über eine umfassende Abdeckung für alle auf dem Markt befindlichen ELD- und Telematikgeräte. project44 unterstützt alle Transportarten und Versandtypen, einschließlich Luftfracht, Pakete, Endmeilen, Stückgut, Volumen Stückgut, Sammelgut, Lkw-Ladung, Bahn, Intermodal und Seefracht. Im Jahr 2021 wurde project44 im Magic Quadrant von Gartner als Leader unter den Real-Time Transportation Visibility Providern eingestuft. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.project44.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210810005799/de/

Contacts:

Rebecca Selby

SVP, Unternehmensmarketing

rselby@project44.com