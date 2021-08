DJ XETRA-SCHLUSS/DAX schreckt vor Rekordhoch zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag nach oben. Es ist momentan europaweit Urlaubszeit, was auch an den dünnen Umsätzen an der Börse abzulesen ist. Für die Einzelwerte hat die Berichtssaison die Impulse im Köcher, ansonsten ist der Handel eher als lethargisch zu bezeichnen. Damit hat er auch nicht die notwendige Kraft, auf ein Allzeithoch zu steigen. Vielmehr näherte er sich diesem bis auf 9 Punkte am Nachmittag an, dann setzten Verkäufe ein. Letztlich schloss er 0,2 Prozent höher bei 15.771 Punkten.

ZEW-Umfrage ein Warnschuss vor den Bug

Die Stimmung der Finanzmarktexperten hat sich im August unfreundlich entwickelt. Die ZEW-Konjunkturerwartungen sanken bereits den dritten Monat in Folge unerwartet deutlich auf 40,4 Punkte nahe dem Tiefststand aus dem Winter, gleichzeitig hat sich die aktuelle Lage verbessert - allerdings bereits langsamer als noch zuletzt. Das Ergebnis der ZEW-Umfrage stuft die NordLB als Warnsignal für die konjunkturelle Entwicklung im zweiten Halbjahr ein.

Erneut liefert die Berichtssaison die Impulse für die Einzelwerte. Als durchweg solide wurden die Geschäftszahlen zum zweiten Quartal von Munich Re (+1,4%) im Handel bezeichnet. In den finalen Daten gab es einige Präzisierungen. So sollen die Hochwasserschäden im mittleren dreistelligen Millionenbereich liegen. Dennoch sollen die Bruttoprämieneinnahmen weiter steigen.

Die Aktie von Brenntag notierte gut behauptet. Die Citi-Analysten bescheinigten dem Unternehmen ein starkes zweites Quartal, der Chemikalienhändler habe hierbei auch von der Preisentwicklung profitiert. Klöckner schlossen nach überzeugenden Geschäftszahlen behauptet. Hier ging es sowohl durch Preis- als auch Volumeneffekte bei allen Kennzahlen nach oben. Für das Gesamtjahr zeigt sich das Unternehmen "äußerst optimistisch" und rechnet im Ausblick mit einem Rekord-EBITDA von 650 bis 700 Millionen Euro.

Als gut wurden Zahlen und Ausblick zum ersten Halbjahr von LEG Immobilien(-0,4%) bezeichnet. K+S schlossen knapp 5 Prozent höher. Das Sentiment wurde durch eine Erhöhung der Prognose bei Wettbewerber Nutrien gestützt. Nach einer neuerlichen Platzierung gaben Auto1 deutlicher um 3,4 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.770,71 +0,2% +14,96% DAX-Future 15.763,00 +0,1% +15,47% XDAX 15.775,61 +0,2% +15,41% MDAX 35.850,13 +0,7% +16,41% TecDAX 3.839,36 +0,2% +19,50% SDAX 16.888,42 +0,9% +14,38% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,51 -7 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 18 10 2 2.069,0 37,9 41,3 MDAX 38 21 1 904,6 29,9 31,1 TecDAX 17 13 0 619,2 17,9 20,0 SDAX 50 20 0 183,5 7,8 6,2 ===

August 10, 2021 11:53 ET (15:53 GMT)

