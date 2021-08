Wegen eines Streiks der Lokführer der Deutschen Bahn fallen in den zwei nächsten Tagen die Verbindungen zwischen der Schweiz und Deutschland aus.Bern - Wegen eines Streiks der Lokführer der Deutschen Bahn fallen in den zwei nächsten Tagen die Verbindungen zwischen der Schweiz und Deutschland aus. Einzig die Strecke Zürich-Basel-Hamburg bleibt normal in Betrieb. Die ICE-Verbindung Interlaken-Basel-Berlin sowie die Verbindung Basel-Köln fallen aus, wie SBB-Sprecherin Ottavia Masserini am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone...

Den vollständigen Artikel lesen ...