Eine Gruppe von 34 hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft, Regierung, Medizin und Wissenschaft veröffentlichte heute im Wall Street Journal einen offenen Brief, in dem sie US-Präsident Joseph R. Biden auffordern, sich an die Spitze der G-7 zu stellen, um die Impfungen gegen Covid-19 in den am stärksten betroffenen Regionen der Welt auszuweiten.

"Millionen Menschen in Lateinamerika, Afrika und Südostasien haben nach wie vor kaum oder gar keinen Zugang zu Impfstoffen und verharren in Verzweiflung angesichts der weltweit immer weiter um sich greifenden Delta-Variante", heißt es in dem Brief. "Die Hilfe bei der Impfung der Bevölkerung in anderen Ländern ist eine Investition in unsere eigene Sicherheit wie auch in die globale Stabilität."

In dem Schreiben wird darauf hingewiesen, dass sich die Mitgliedsländer auf dem G-7-Treffen im Juni verpflichtet haben, die Krankheit zu beseitigen und die Demokratien der Welt wiederzubeleben. Ein koordinierter globaler Plan sei der beste Weg, um diese beiden Ziele zu erreichen.

Organisator der überparteilichen Gruppe von Führungskräften war Maurice R. Greenberg, Chairman und CEO von C. V. Starr Co., Inc. Der vollständige Text des Schreibens ist beigefügt.

