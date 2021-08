Tagesausblick für 11.08.: DAX freundlich. Wasserstofftitel und HelloFresh auf dem Einkaufszettel!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die Aktien präsentierten sich heute mehrheitlich fester. MDAX und SDAX markierten gar neue Allzeithochs. Der erneute Rückgang des ZEW-Index und der schwache Auftakt des Nasdaq-100 Index konnten die gute Stimmung nicht merklich trüben. Der Ausflug des DAX über die Marke von 15.800 Punkten währte allerdings erneut nur kurz. Kommt morgen den nächste Anlauf?

An den europäischen Anleihemärkten blieb es heute ruhig. So pendelten die Renditen langfristiger Anleihen im Bereich von gestern. In den USA gerieten die Rentenpapiere jedoch weiter unter Druck. Dabei stieg die Rendite auf knapp 1,35 Prozent. Dies führte unter anderem dazu, dass die Notierungen für Edelmetalle Gold und Silber erneut schwächelten. "Buy the dip" war die Strategie einige Investoren am Ölmarkt. Nach dem gestrigen Rücksetzer auf zeitweise unter 67 US-Dollar stieg die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil heute auf knapp 71 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

Auto1 sackte deutlich ab nachdem Meldungen kursierte, wonach sich Altaktionäre von größeren Positionen trennten. Bayer verlor erneut ein US-Glyphosat-Verfahren. Die Aktie zeigte sich dennoch im Bereich von EUR 47 stabil. Covestro profitierte von positiven Analystenkommentaren. Im zweiten Quartal konnte HelloFresh den Umsatz erneut kräftig steigern und meldete fast 7,7 Millionen Kunden. Zwar blieb unter den Strich weniger Gewinn. Dennoch quittierten die Nachrichten mit einem kräftigen Kursaufschlag. K+S profitierte von der Anhebung der Umsatzprognose des Konkurrenten Nutrien. Teamviewer setzte den gestern gestarteten Rebound heute fort und stieg über die 10-Tage-Durchschnittslinie.

Zu den stärksten Branchen- und Strategieindizes zählten in der zurückliegenden Woche der Global Hydrogen Index und der Deutscher Aufsteiger Index.

Aus Europa stehen morgen (finale) Daten von Dialog Semiconductor, E.ON, Evotec, Jenoptik, Lanxess, Leoni, Salzgitter und ThyssenKrupp und aus den USA Zahlen von eBay, Netease zur Veröffentlichung an.

Wichtige Termine

Deutschland - Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex Juli, endgültig

USA - Verbraucherpreise, Juli

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.785/15.800 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.660/15.700/15.730 Punkte

Der DAX zeigte sich heute erneut freundlich und schielte zeitweise über die Marke von 15.800 Punkten. Der Ausflug währte jedoch nicht lang. Auf diese Weise formierte sich zwischen 15.785 und 15.800 Punkten eine Widerstandsmarke. Solange diese Zone nicht überschritten wird, muss mit einer Konsolidierung bis 15.730 Punkten rechnen.

DAXin Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 21.07.2021- 10.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 11.08.2014- 10.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

