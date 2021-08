DJ Pershing Square erwirbt 7,1-prozentigen UMG-Anteil von Vivendi

Von Kimberly Chin

FRANKFURT (Dow Jones)--Pershing Square Holdings hat einen Anteil von 7,1 Prozent an der Universal Music Group (UMG) von Vivendi SE für rund 2,8 Milliarden Dollar in bar übernommen. Pershing erwarb im Zuge der Transaktion etwa 128,6 Millionen Aktien zu 21,78 Dollar pro Stück. Damit würde UMG mit 33 Milliarden Euro (38,7 Milliarden Dollar) bewertet. Der Hedge-Fonds könne bis zum 9. September weitere 2,9 Prozent der UMG-Aktien zum gleichen Preis erwerben, teilte Pershing mit. Mehrheitseigner Vivendi, dem rund 80 Prozent an UMG gehören, will UMG im September an die Amsterdamer Börse bringen.

Vivendi und Pershing Square Holdings hatten am 4. Juni Gespräche über den Erwerb von 10 Prozent des UMG-Aktienkapitals aufgenommen, das sich im Besitz von Vivendi befindet.

August 10, 2021 15:13 ET (19:13 GMT)

