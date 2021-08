Abwassertests werden immer wichtiger für die Gesundheitsüberwachung in Städten und Gemeinden, um Ausbrüche von COVID-19 und andere sich verbreitende Infektionskrankheiten zu erkennen

Der gemeinsame Laborablauf kombiniert die digitalen PCR-Instrumente von QIAcuity und die Probenvorbereitung von QIAGEN mit dem hochsensitiven Abwassertest auf SARS-COV-2 von GT Molecular

Die neue, im August eingeführte Lösung liefert Ergebnisse in weniger als zweieinhalb Stunden und setzt unter anderem damit neue Standards

Der Workflow erfüllt die Leitlinien der US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention (CDC) an neue Abwasserüberwachungssysteme in den USA und ist auch auf den Einsatz in Kanada und anderen Ländern weltweit ausgelegt

QIAGEN (NYSE:QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) und GT Molecular, ein führender Anbieter anpassbarer, hochsensitiver digitaler PCR- und qPCR-Tests mit Sitz in den USA, bieten seit Kurzem eine Workflow-Komplettlösung für Abwassertests an, mit der Labore in den USA und in Kanada COVID-19-Ausbrüche überwachen können. Zukünftig soll das Produkt auch in anderen Ländern erhältlich sein.

Das Fundament des Workflows bilden die Expertise von QIAGEN im Bereich der Probenvorbereitung und das innovative digitale PCR-System QIAcuity des Unternehmens, auf dem der digitale SARS-CoV-2-Test von GT Molecular für die Abwasserüberwachung durchgeführt wird. Der Test wurde so konzipiert, dass er die Leitlinien der CDC für das nationale Abwasserüberwachungssystem der Vereinigten Staaten (National Wastewater Surveillance System, NWSS) erfüllt. Seit der Einführung des Tests Anfang August ist der vollständige Workflow verfügbar.

Die Lösung, die sich an den Erfordernissen der Pandemie und am Bedarf der Behörden an Gesundheitsdaten zu breiten Bevölkerungsgruppen orientiert, setzt neue Standards. Mit ihr kann SARS-CoV-2 in weniger als zweieinhalb Stunden in Abwässern quantifiziert werden. Zum Vergleich: Bei anderen dPCR-Systemen liegen Ergebnisse erst nach bis zu sechs Stunden vor. Zudem ist das AllPrep PowerViral DNA/RNA Kit von QIAGEN, das die patentierte Inhibitor Removal Technology des Unternehmens nutzt, in das robuste Multiplex-dPCR-Detektionssystem auf dem digitalen PCR-System QIAcuity integriert, was auch bei typischerweise stark variablen Abwasserproben hochpräzise Analysen viraler RNA möglich macht.

"Es gibt verschiedene Methoden und Workflows, um Abwasser auf SARS-CoV-2 zu testen. Ihre Entwicklung und Optimierung kann aber schwierig und zeitaufwändig sein", so Thomas Schweins, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN. "QIAGEN und GT Molecular bieten nun eine umfassende Lösung für die Detektion von SARS-CoV-2 und seinen Varianten, die unseren Kunden mit Verantwortung für die öffentliche Gesundheit im Vorfeld viel Zeit spart."

"GT Molecular freut sich sehr über diese Zusammenarbeit mit QIAGEN, aus der eine branchenführende Lösung hervorgegangen ist, die im Kampf gegen die Pandemie eine wichtige Rolle spielen wird", sagte Christopher McKee, CEO des in Colorado ansässigen Unternehmens GT Molecular, das über umfassende Erfahrung mit Wasseruntersuchungen und der Entwicklung von SARS-CoV-2-Tests verfügt. "Die Kombination unseres ultra-sensitiven Tests mit QIAcuity hat ein hochpräzises System für die Nachverfolgung und das Management der Ausbreitung von COVID-19 ergeben, das einfach zu verwenden ist und schnell hochpräzise Ergebnisse liefert."

Mittels abwasserbasierter Epidemiologie können staatliche Behörden Daten zu SARS-CoV-2 für breite Bevölkerungsschichten erfassen auch für Menschen, die in öffentlichen Statistiken nicht erfasst sind, da sie sich nicht testen lassen möchten oder keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung haben. Abwassertests können daher frühzeitiger Aufschluss über virale Infektionen und die Mutationsdynamik geben als diagnostische Tests. Relevante Informationen sind nahezu in Echtzeit verfügbar, sodass Gesundheitsbehörden schneller Maßnahmen ergreifen können, um plötzlich steigenden SARS-CoV-2-Fallzahlen zu begegnen.

Während der Pandemie ist das Interesse an Abwassertests gestiegen. In den USA und anderen Ländern nehmen die Behörden inzwischen über SARS-CoV-2 hinaus auch andere Pathogene in den Blick. In verschiedenen Ländern konnten Wissenschaftler bereits Krankheitserreger wie Influenza- und Noroviren im Abwasser feststellen, was darauf hindeutet, dass die abwasserbasierte Epidemiologie auch nach der Eindämmung von COVID-19 nützliche Zwecke erfüllen wird.

Weitere Informationen zu den Lösungen von QIAGEN zur Detektion von SARS-CoV-2 in Abwasser finden Sie hier.

Über GT Molecular

GT Molecular ist ein führender Anbieter vielseitig anpassbarer, ultra-sensitiver digitaler PCR- und qPCR-Tests und -Dienstleistungen zur Detektion von Krebs und Krankheitserregern wie SARS-CoV-2 und seinen Varianten. Die Technologie von GTM kann schnell eingesetzt werden, ist anwendungsfreundlich und gewährleistet auf Grundlage von Kleinstmengen wie 1 bis 3 Molekülen der Zielnukleinsäure zuverlässige und konsistente Ergebnisse. Testlabore in verschiedenen Teilen der Vereinigten Staaten setzen die Tests des Unternehmens ein, um Pathogenlasten festzustellen und zu überwachen. Die hierbei gewonnenen präzisen und hochwertigen Daten werden für epidemiologische Studien genutzt und dienen als Grundlage für politische Entscheidungen. http://www.gtmolecular.com.

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2021 beschäftigte QIAGEN weltweit rund 5900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen ("forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter "Risikofaktoren" in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210810005963/de/

Contacts:

Investor Relations

John Gilardi, +49 2103 29 11711

Phoebe Loh, +49 2103 29 11457

e-mail: ir@QIAGEN.com

Public Relations

Thomas Theuringer, +49 2103 29 11826

Robert Reitze, +49 2103 29 11676

e-mail: pr@QIAGEN.com