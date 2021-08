Fury Gold Mines bietet aufgrund des aggressiven Explorations-Bohrprogramms eine wachsende hochgradige Goldressourcenbasis von mehreren Millionen Unzen, die sich auf drei Aktiva verteilt.

Fury Gold Mines bietet aufgrund des aggressiven Explorations-Bohrprogramms eine wachsende hochgradige Goldressourcenbasis von mehreren Millionen Unzen, die sich auf drei Aktiva verteilt und bereits jetzt für erheblich Aufsehen gesorgt hat. Doch damit ist noch lange nicht Schluss. Schließlich laufen auf allen 3 Projekten ausführliche Explorationsarbeiten unterschiedlichster Ausführungsstufen.

Projekt Committee Bay:

So hat das Unternehmen Mitte Juli mit den Bohrungen auf seinem Projekt Committee Bay in der Region Kitikmeot in Nunavut begonnen. Fury kontrolliert dort eine 270.000 Hektar große Landposition, die sich über einen 300 km langen Grünsteingürtel mit mehreren hochgradigen Zielzentren erstreckt. Das 5.000 Meter umfassende Bohrprogramm des Unternehmens soll die abgegrenzte hochgradige Vererzung im Prospektionsgebiet Raven erweitern, die historische Bohrabschnitte von 2,8 Meter mit 31,1 Gramm Gold pro Tonne und 5,49 Meter mit 12,6 Gramm Gold pro Tonne aufweist, und das Potenzial unterhalb der aktuellen Ressource in der Lagerstätte Three Bluffs überprüfen. Fury plant außerdem, an fünf Zielen in der südlichen Hälfte des Gürtels übertägige Explorationsarbeiten durchzuführen, um sie bis zur Bohrphase zu avancieren.

Quelle: Fury Gold Mines

Das Gebiet Raven verfügt über einige der besten historischen Bohrergebnisse im gesamten Grünsteingürtel und befindet sich auf einer vererzten 8 Kilometer langen Scherzone.

Das Prospektionsgebiet Raven verfügt über insgesamt neun historische Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.670 Meter über eine abgebohrte Streichlänge von 400 Meter. Die Bohrungen haben einen hochgradigen Vererzungskörper von etwa 250 Meter Länge abgegrenzt, der mit 30 Grad nach Osten abtaucht und in Streich- und Fallrichtung offen ist.

Quelle: Fury Gold Mines

Aggressive Step-Out Bohrungen zur Vorbereitung auf die Bohrsaison 2022

Fury plant, das Prospektionsgebiet Raven durch aggressive Step-Out-Bohrungen bis zu 500 Meter in Fallrichtung der historischen Bohrungen abzubohren, um das Ausmaß des Systems zu demonstrieren und die gesamte Länge der 8 Kilometer langen Scherzone zu erkunden, sowie neue Ziele durch systematische Bodenprobenentnahmen und geologische Kartierungen abzugrenzen. Diese Bohrungen dienen als Vorbereitung auf die Explorationssaison 2022 und die ersten Ergebnisse werden bereits für September 2021 erwartet

Projekt Eau Claire:

Beträchtliches Erweiterungspotential bei Eau Claire

Schon länger drehen sich die Bohrer auf dem unternehmenseigenen Projekt Eau Claire im Eeyou Istchee Territory in der Region James Bay in Quebec. Das laufende 50.000-Meter-Bohrprogramm lieferte schon in der Vergangenheit hervorragende Ergebnisse und auch jetzt wieder 8 Kernbohrungen , einschließlich der Ergebnisse der Lagerstättenbohrungen und erste Ergebnisse aus den Western Extension Targets, überzeugen. Drei der Bohrungen konzentrierten sich auf das zuvor nicht überprüfte Ziel Hinge an der westlichen Grenze der Lagerstätte Eau Claire. Zu den bedeutenden Abschnitten gehörten 1,0 m mit 12,81 g/t Gold und 8,0 m mit 1,18 g/t Gold, was zeigt, dass das Ziel Hinge sowohl hochgradige Gänge als auch mächtigere Vererzungszonen beherbergt.

Quelle: Fury Gold Mines

Update zum Explorationsprogramm

Die erste Phase des Explorationsprogramms in Eau Claire konzentrierte sich hauptsächlich auf Lagerstättenbohrungen und die Überprüfung von Gebieten östlich und westlich der Lagerstätte für eine potenzielle Ressourcenerweiterung. Diese erste Bohrphase ist nun abgeschlossen, woraufhin Fury wie geplant die Bohrungen fortsetzen und sich auf Gebiete mit dem höchsten Wachstumspotenzial konzentrieren.

Fury bringt derzeit Bohrungen nieder, um das vererzte System Snake Lake zu erkunden und zu erweitern, wo es dem Unternehmen gelungen ist, eine hochgradige Vererzung mittels Step-out-Bohrungen in Abständen von bis zu 850 Meter abzugrenzen, die 94,1 Gramm Gold pro Tonne über 0,5 Meter lieferten.

Das zweite Bohrgerät überprüft derzeit das westliche Erweiterungsziel Limb, wo das Unternehmen Gangbildungen und Alterationserscheinungen durchteuft, die mit denen in der Ressource Eau Claire übereinstimmen. Es besteht auch die Möglichkeit, im Laufe des Jahres ein drittes Bohrgerät hinzuzufügen, um sich auf die Erweiterung der Vererzung bei Percival zu konzentrieren und zusätzliche regionale Ziele zu überprüfen, die derzeit für Winterbohrungen vorbereitet werden.

Bohr-Update in den nächsten Wochen

Derzeit erwartet man die Analyseergebnisse aus vier fertiggestellten Bohrungen im Erweiterungsziel Western Limb, aus einer Bohrung im Ziel Snake Lake und einer 150-m-Step-Out-Bohrung, die die östliche Erweiterung des Projekts Eau Claire überprüft.

Quelle: Fury Gold Mines

Das Unternehmen erwartet, dass die Ergebnisse dieser Bohrungen im September und Oktober veröffentlicht werden.

Fazit:

Mit vier Bohrgeräten, die sich in Quebec und Nunavut in Betrieb sind, können sich die Verantwortlichen und Aktionäre auf eine robuste zweite Jahreshälfte freuen, in der noch viel mehr Unzen durch Explorationsaktivitäten entdeckt werden könnten. Die Aktie ist heiß und bietet noch viel Potential in den nächsten Monaten.

