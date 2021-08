AT&T und Kigen arbeiten an der Rationalisierung der Fertigung durch verbesserten Zugriff auf eine integrierte SIM-Lieferkette.

AT&T arbeitet zusammen mit Kigen daran, Unternehmen Flexibilität und Sicherheit bei der Beschaffung von Chipsätzen, Modulen und Vertragsherstellern zu bieten.

Das branchenführende SIM-Betriebssystem, die Datengenerierung und die Schlüsselmanagementdienste von Kigen ermöglichen einen nahtlosen Zugang zum AT&T-Netz über die Technologien LTE, LTE-M und NB-IoT.

Durch die Integration von SIMs in den frühen Fertigungsphasen werden die Beschaffung von SIM-Karten und Chips zusammengelegt, was den Großserienherstellern eine Optimierung der Produktion ermöglicht und neuen Marktteilnehmern die Einführung des Mobilfunk-IoT erleichtert.

AT&T und Kigen arbeiten zusammen daran, Kunden bei der Rationalisierung ihrer Lieferketten zu unterstützen und die Markteinführungszeit für Unternehmen zu verkürzen, die gesicherte SIM-, Embedded-SIM- (eSIM-) und Integrated-SIM- (iSIM-) Konnektivität direkt in ihren IoT-Geräten nutzen möchten.

Das SIM-Betriebssystem sowie die Datengenerierungs- und Schlüsselverwaltungsdienste von Kigen werden es AT&T ermöglichen, eine breitere Auswahl an integrierten SIM-Lösungen anzubieten. Für die Hersteller bedeutet das mehr Flexibilität, da sie ihre AT&T-SIM-Karte in dem Stadium des Geräteherstellungsprozesses beziehen können, das für ihre Kunden am besten geeignet ist. Dies kann bei der Auftragsfertigung, bei der Lieferung von Modulen oder sogar auf der Chipsatz-Ebene erfolgen, indem eine integrierte SIM-Karte verwendet wird und sowohl Chip als auch SIM-Karte zu einer einzigen Komponente zusammengefasst werden.

Die Verringerung der Komplexität und die Verkürzung der Markteinführungszeit werden neue Kunden anziehen, die gerade mit der Umstellung auf das Mobilfunk-IoT beginnen, oder solche, die die Einführung von sicheren vernetzten Produkten beschleunigen und sie aufgrund der Rationalisierung des Chipsatz- und SIM-Evaluierungsprozesses schneller auf den Markt bringen möchten.

Zuvor mussten die Gerätehersteller mehrere SIM-SKUs für jeden Endkunden oder Markt erwerben, was die globale Produkteinführung verkompliziert hat. Der Zugang zu einem neuen Bestand an SIMs, die mit Mobilfunk-Chipsätzen und sicheren IC-Anbietern kompatibel sind, bietet zusätzliche Flexibilität, die in einer Optimierung der Lieferkette resultiert. Dieser optimierte Ansatz vereinfacht auch den Herstellungsprozess, indem er es Lieferanten, OEMs und Lizenznehmern ermöglicht, früher im Entwicklungsprozess die ideale SIM-Lösung zu finden, so dass die Gerätebestände bei der Einführung schneller skaliert werden können.

Das SIM-Betriebssystem, die Datengenerierung und die Schlüsselverwaltungsdienste von Kigen ermöglichen einen nahtlosen Zugang zum AT&T-Netzwerk über LTE-, LTE-M- und NB-IoT-Technologien. Die einfache Integration erleichtert es sowohl neuen als auch etablierten Marktteilnehmern, das mobile Internet der Dinge (IoT) in ihren Geräten schneller einzuführen und diese zugleich für die 5G-Technologie fit zu machen.

"Durch die Zusammenarbeit mit Kigen können wir Geräteherstellern helfen, die Entwicklung und Produktion von IoT-Geräten zu rationalisieren", sagte William Stovall, Vice President, Mobility, IoT and 5G, von AT&T. "Diese Zusammenarbeit wird es den Kunden von AT&T außerdem ermöglichen, innovative und sichere Funktionen schneller auf den Markt zu bringen."

"Die Skalierung ist sowohl die größte Chance als auch die größte Hürde für das mobile Internet der Dinge. Die Beseitigung der Komplikationen bei der Platzierung der Sicherheit im Kern von IoT-Geräten ist entscheidend dafür, dass sich Unternehmen auf die Beschleunigung ihrer Produkte konzentrieren können", sagte Kigen-CEO Vincent Korstanje. "Die Kombination der Kigen-Lösungen für alle SIM-Typen aus unserem Ökosystem mit der Konnektivität von AT&T macht es den Unternehmen leicht, die richtige Art von Sicherheit zu wählen, die auf ihre Produktionsanforderungen abgestimmt ist, und bietet ein zuverlässiges, skalierbares IoT."

Über Kigen

Wir von Kigen machen die Zukunft der gesicherten Konnektivität einfach. So einfach wie nur möglich. Als 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Arm erschließen wir gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden neue Perspektiven, denn die (integrierte) eSIM wird zum Eckpfeiler der Sicherheit vernetzter Geräte. Unsere branchenführenden SIM-OS-Produkte ermöglichen über 2 Milliarden SIMs. Unsere Remote-SIM-Bereitstellung und eSIM-Dienste tragen zu dieser Dynamik bei, so dass wir inzwischen zu den 5 führenden SIM-Anbietern weltweit gehören. Unsere 135 Mitarbeiter weltweit werden von der Vision einer Welt geleitet, in der sich jedes Gerät sicher und zuverlässig verbinden kann. Weitere Informationen finden Sie unter kigen.com. Sprechen Sie auch mit uns unter @Kigen_Ltd auf Twitter und LinkedIn über futureofSIM.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210810006043/de/

Contacts:

Dale Kaszycki

kigenpress@archetype.co