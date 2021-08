Als erstes Land weltweit hat El Salvador den Bitcoin im Juni als offizielles, gesetzliches Zahlungsmittel zugelassen. Der US-Bankenriese Bank of America betrachtet die Pläne El Salvadors, als durchaus positiv und sieht einige Vorteile für das südamerikanische Land.? Im Juni führte El Salvador als erstes Land der Welt den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel ein - Bank of America sieht Vorteil durch niedrigere Transaktionskosten - Volatilität des Bitcoins birgt GefahrenBank of ...

Den vollständigen Artikel lesen ...