Das Energiemanagement-Unternehmen Eaton hat heute bekannt gegeben, dass seine Vehicle Group eine Reihe von 48-Volt-Technologien entwickelt hat, um seine weltweiten Kunden für On- und Off-Highway-Nutzfahrzeuge bei der Umstellung von herkömmlichen 12- und 24-Volt-Fahrzeugsystemen auf Systeme mit 48-Volt-Architektur zu unterstützen. Diese 48-Volt-Systeme können neue, fortschrittliche energieverbrauchende Komponenten antreiben und dazu beitragen, ihren Schadstoffausstoß zu verringern sowie ihren Kraftstoffverbrauch und ihre Leistung zu verbessern.

Eaton's supercapacitors are able to quickly charge and discharge at higher rates than lithium-ion batteries. (Photo: Business Wire)