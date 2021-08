DJ MÄRKTE ASIEN/Leichte Gewinne vor US-Inflationsdaten

SCHANGHAI/TOKIO (Dow Jones)--Überwiegend etwas fester tendieren die Börsen in Ostasien und Australien am Mittwoch. Leichte Unterstützung kommt von der Wall Street, wo S&P-500 und Dow-Jones Rekordhochs erreicht haben. Für Euphorie ist aber kein Platz, denn die Corona-Pandemie greift wieder verstärkt um sich. In Südkorea wurde eine Rekordzahl an Fällen gemeldet. Zudem agieren Anleger wegen der bevorstehenden US-Inflationsdaten zurückhaltend. Eine hohe Teuerung könnte die US-Notenbank zu einem baldigen Tapering zwingen, einem Reduzieren der Anleihekäufe. Sie würde auch den Dollar weiter stärken, und so notieren bereits im Vorfeld die meisten asiatischen Währungen leichter.

Mit die stärksten Aufschläge verbucht der japanische Markt mit einem Plus von 0,5 Prozent, angeführt von Energie- und Stahlwerten. Teilnehmer setzen weiter auf eine Erholung der Unternehmensergebnisse. Im Lauf des Tages werden Japan Post Holdings und Dentsu Group berichten.

In China legt der Shanghai Composite Index 0,3 Prozent auf 3.539 Punkte zu, während der ChiNext Price Index mit zahlreichen Zukunftsbranchen und Startup-Unternehmen leicht im Minus notiert. N-Securities warnt, dass die Aufwärtsbewegung beim Schanghai Composite begrenzt bleiben dürfte, die Marke von 3.500 sei eine wichtige technische Hürde. Sollte der Markt indes darüber schließen, sei eine weitere Erholung wahrscheinlich. Der Aktienmarkt in Hongkong hat leicht ins Plus gedreht. Dennoch bemängelt KGI Securities das schwache Sentiment mit Blick auf das geringe Handelsvolumen.

Der südkoreanische Kospi tendiert erneut leichter, belastet von der grassierenden Corona-Pandemie. Erstmals wurde eine Tageszahl von über 2.000 Fällen berichtet. Vor allem Internet- und Technologiewerte stehen unter Druck.

Bitcoin hält seine jüngsten Gewinne und notiert weiter über 45.000 Dollar, nachdem die Kryptowährung am Montag die 200-Tagelinie überschritten hat. Oanda sieht einen Widerstand bei 47.000 Dollar, bevor die Marke von 50.000 Dollar in den Blick geraten könnte.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.589,10 +0,4% +15,2% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.035,93 +0,5% +1,4% 08:00 Kospi (Seoul) 3.229,98 -0,4% +12,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.539,48 +0,3% +1,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.661,04 +0,2% -3,5% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.185,63 -0,7% +11,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.504,44 +0,5% -8,0% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1720 -0,0% 1,1720 1,1741 -4,0% EUR/JPY 129,67 +0,1% 129,59 129,57 +2,8% EUR/GBP 0,8473 +0,1% 0,8465 0,8478 -5,1% GBP/USD 1,3832 -0,1% 1,3846 1,3849 +1,1% USD/JPY 110,64 +0,1% 110,56 110,35 +7,2% USD/KRW 1155,26 +0,2% 1152,60 1149,35 +6,4% USD/CNY 6,4822 -0,1% 6,4860 6,4790 -0,7% USD/CNH 6,4857 -0,0% 6,4880 6,4803 -0,3% USD/HKD 7,7822 +0,0% 7,7812 7,7834 +0,4% AUD/USD 0,7341 -0,1% 0,7348 0,7335 -4,7% NZD/USD 0,7005 -0,1% 0,7009 0,6984 -2,5% Bitcoin BTC/USD 45.705,01 -0,1% 45.738,76 45.471,76 +57,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,10 68,29 -0,3% -0,19 +41,3% Brent/ICE 70,48 70,63 -0,2% -0,15 +38,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.734,36 1.729,03 +0,3% +5,33 -8,6% Silber (Spot) 23,42 23,33 +0,4% +0,09 -11,3% Platin (Spot) 1.007,15 999,50 +0,8% +7,65 -5,9% Kupfer-Future 4,33 4,35 -0,4% -0,02 +22,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 11, 2021 00:35 ET (04:35 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.