Der Spezialchemiekonzern hat im zweiten Quartal von einer starken Nachfrage aus der Automobilbranche profitiert - Umsatz und Ergebnis stiegen stärker als erwartet. Die Prognose für das Gesamtjahr hob LANXESS daher abermals an. Nun rechnet man im Gesamtjahr mit einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 1 bis 1,05 Mrd. Euro. Bislang hatte der Konzern 950 Mio. bis 1 Mrd. in Aussicht gestellt, nachdem er im Vorjahr operativ und bereinigt 862 Mio. verdient hatte. Nach dem ersten Quartal hatte der Konzern die Prognose für das Geschäftsjahr bereits angehoben. Die neue Prognose berücksichtigt einen EBITDA-Beitrag von rund 35 Mio. Euro aus der Anfang des Monats abgeschlossenen Übernahme des US-Spezialchemieherstellers Emerald Kalama Chemical.



Im zweiten Quartal stieg das bereinigte EBITDA um 24 % auf 277 Mio. Euro. Hier hatte LANXESS 240 bis 280 Mio. in Aussicht gestellt. Der Umsatz stieg deutlicher als der operative Gewinn um 27,5 % auf 1,8 Mrd. Euro.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



