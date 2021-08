DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Der Präsident der Federal Reserve von Chicago, Charles Evans, sieht die US-Wirtschaft auf einem guten Weg. Bei dieser Entwicklung werde die Wirtschaft im laufenden Jahr den Punkt erreichen, an dem die US-Notenbank damit beginnen könne, die Anleihekäufe von derzeit 120 Milliarden US-Dollar im Monat zu reduzieren.

Evans geht davon aus, dass sich die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt fortsetzt, was der Fed erlauben werde, der Wirtschaft den "substanziellen weiteren Fortschritt" zu bescheinigen, den die Notenbank im Dezember formuliert hatte.

Er wolle jedoch noch "ein paar weitere Arbeitsmarktberichte sehen", bevor er zu dieser Feststellung komme, so Evans bei einer Online-Pressekonferenz. Es werde der Punkt kommen, an dem es angemessen sein werde, die Anleihekäufe zu reduzieren. Es sei wichtig, nicht vorzeitig zu beginnen, aber auch nicht zu spät, sagte Evans, der im Offenmarktausschuss der Federal Reserve stimmberechtigt ist.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Ebay Inc, Ergebnis 2Q, San Jose

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Verbraucherpreise Juli PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+5,4% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+4,4% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+4,5% gg Vj 14:30 Realeinkommen Juli 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.427,00 -0,1% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.049,00 +0,0% Nikkei-225 28.023,63 +0,5% Hang-Seng-Index 26.657,73 +0,2% Kospi 3.227,40 -0,5% Shanghai-Composite 3.533,82 +0,1% S&P/ASX 200 7.580,90 +0,2%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend etwas fester - Leichte Unterstützung kommt von der Wall Street, wo S&P-500 und Dow-Jones Rekordhochs erreicht haben. Für Euphorie ist aber kein Platz, denn die Corona-Pandemie greift wieder verstärkt um sich. In Südkorea wurde eine Rekordzahl an Fällen gemeldet. Zudem agieren Anleger wegen der bevorstehenden US-Inflationsdaten zurückhaltend. Eine hohe Teuerung könnte die US-Notenbank zu einem baldigen Tapering zwingen, einem Reduzieren der Anleihekäufe. Sie würde auch den Dollar weiter stärken, und so notieren bereits im Vorfeld die meisten asiatischen Währungen leichter. Mit die stärksten Aufschläge verbucht der japanische Markt mit einem Plus von 0,5 Prozent, angeführt von Energie- und Stahlwerten. In China legt der Shanghai Composite Index 0,3 Prozent auf 3.539 Punkte zu, während der ChiNext Price Index mit zahlreichen Zukunftsbranchen und Startup-Unternehmen leicht im Minus notiert. Der südkoreanische Kospi tendiert erneut leichter, belastet von der grassierenden Corona-Pandemie.

US-NACHBÖRSE

WW International sind am Dienstag im nachbörslichen US-Handel zweistellig abgesackt. Der vormals unter dem Namen Weight Watchers bekannte Diät-Experte hat im zweiten Quartal einen Umsatz unterhalb der Prognosen verzeichnet. Die Zahl der Mitglieder war überdies niedriger als vom Unternehmen erwartet. Auch der Gewinn blieb mit 12 Cent je Aktie deutlich unter den Analystenschätzungen von 66 Cent. Die Aktie sauste um gut 23 Prozent nach unten auf 24,75 Dollar.

New Age hat mit einem Betrugsfall des übernommenen Unternehmens Ariix zu tun. Wie der Gesundheits- und Wellness-Anbieter mitteilte, hat er im Dezember eine Untersuchung der internationalen Praktiken der akquirierten Tochter begonnen. New Age hatte dies dem US-Justizministerium und der Securities and Exchange Commission (SEC) mitgeteilt und hat nun darüber in seinem Quartalsbericht informiert. Die Aktie verbilligte sich um 0,8 Prozent auf 2,25 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 35.264,67 +0,5% 162,82 +15,2% S&P-500 4.436,75 +0,1% 4,40 +18,1% Nasdaq-Comp. 14.788,09 -0,5% -72,09 +14,7% Nasdaq-100 15.053,58 -0,5% -79,53 +16,8% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 791,6 Mio 736,8 Mio Gewinner 1.788 1.251 Verlierer 1.525 2.038 Unverändert 150 164

Uneinheitlich - Zwar markierten Dow-Jones-Index und S&P-500 Allzeithochs, doch dominierte weiter Zurückhaltung. Vor dem Hintergrund der zuletzt verstärkten Inflations- und Zinserhöhungsängste werde vor allem auf die Verbraucherpreise am Mittwoch gewartet, hieß es. Hier erhofften sich Investoren Hinweise, ab wann und in welchem Tempo die Fed ihre Unterstützungsmaßnahmen zurückfahren werde. Leicht stützend wirkte die Zustimmung des US-Senats für das US-Infrastrukturpaket. Damit wurde die vorletzte Hürde genommen. AMC verloren nach anfänglichen Gewinnen 6,1 Prozent. Die Kinokette hat im zweiten Quartal dank der Aufhebung der Corona-Beschränkungen wieder mehr umgesetzt und den Verlust deutlich verringert. Gleichwohl lagen die Ticket-Verkäufe nur bei 29 Prozent des Niveaus aus dem zweiten Quartal 2019.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,24 1,6 0,22 11,9 5 Jahre 0,83 3,1 0,80 46,5 7 Jahre 1,12 2,0 1,10 47,5 10 Jahre 1,35 2,7 1,32 43,1 30 Jahre 1,99 2,0 1,97 34,2

Die US-Anleihen bauten ihre Abgaben weiter aus. Händler verwiesen auf die Verabschiedung des US-Infrastrukturpakets durch den Senat. Zudem waren die Blicke bereits auf die Verbraucherpreise am Mittwoch gerichtet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:31 Uhr % YTD EUR/USD 1,1721 +0,0% 1,1720 1,1741 -4,0% EUR/JPY 129,71 +0,1% 129,59 129,57 +2,9% EUR/GBP 0,8474 +0,1% 0,8465 0,8478 -5,1% GBP/USD 1,3832 -0,1% 1,3846 1,3849 +1,2% USD/JPY 110,66 +0,1% 110,56 110,35 +7,2% USD/KRW 1156,24 +0,3% 1152,60 1149,35 +6,5% USD/CNY 6,4824 -0,1% 6,4860 6,4790 -0,7% USD/CNH 6,4854 -0,0% 6,4880 6,4803 -0,3% USD/HKD 7,7821 +0,0% 7,7812 7,7834 +0,4% AUD/USD 0,7341 -0,1% 0,7348 0,7335 -4,7% NZD/USD 0,7006 -0,0% 0,7009 0,6984 -2,5% Bitcoin BTC/USD 45.688,01 -0,1% 45.738,76 45.471,76 +57,3%

Zuletzt hatten sich mit Raphael Bostic und Eric Rosengren zwei Fed-Vertreter für ein baldiges Zurückfahren der Wertpapierkäufe ("Tapering") durch die Notenbank ausgesprochen, was dem Dollar Auftrieb verschafft hatte. Der Dollar-Index legte um weitere 0,1 Prozent zu. Offenbar setzt sich die Meinung im Offenmarktausschuss durch, hieß es.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,14 68,29 -0,2% -0,15 +41,4% Brent/ICE 70,51 70,63 -0,2% -0,12 +38,4%

Die Ölpreise erholten sich von dem kräftigen Rücksetzer der vergangenen beiden Handelstage. Hier war ein Minus von 3,8 Prozent verzeichnet worden. Zwar belastete übergeordnet weiter die Befürchtung, dass die chinesische Öl-Nachfrage zurückgehen könnte. Allerdings sei die Nachfrage aus Indien im Juli weniger stark gefallen als erwartet. Jedoch dürften etwaige negative Auswirkungen durch die weitere Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus das Sentiment erneut belasten, so Teilnehmer.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.733,46 1.729,03 +0,3% +4,44 -8,7% Silber (Spot) 23,41 23,33 +0,4% +0,09 -11,3% Platin (Spot) 1.006,80 999,50 +0,7% +7,30 -5,9% Kupfer-Future 4,33 4,35 -0,5% -0,02 +22,8%

Der Goldpreis zeigte sich nach zuletzt vier Handelstagen mit Abgaben nur wenig verändert. Teilnehmer sprachen von einer Stabilisierung. Zu Wochenbeginn war das Edelmetall zeitweise unter die Marke von 1.700 Dollar gerutscht. Eine Verringerung des Anleihekaufprogramms der Fed sei nun stark eingepreist, hieß es.s.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK USA

Der US-Senat hat dem hunderte Milliarden Dollar schweren Infrastrukturpaket von Präsident Joe Biden zugestimmt. Das Gesetz, das in der Kammer nur eine einfache Mehrheit benötigte, wurde auch von mehreren Republikanern unterstützt. Das Paket muss nun noch vom Repräsentantenhaus gebilligt werden.

BEZIEHUNG KANADA - CHINA

Der kanadische Geschäftsmann Michael Spavor ist in China zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in der Stadt Dandong im Nordosten Chinas erklärte Spavor am Mittwoch laut einer Mitteilung der "Spionage und der illegalen Weitergabe von Staatsgeheimnissen für schuldig". Das Urteil gilt als schwerer Schlag für die Beziehungen zwischen Kanada und China.

KONJUNKTUR SINGAPUR

BIP 2Q rev. +14,7% gg Vorjahr (vorläufig +14,3%)

BIP 2Q rev. bereinigt -1,8% gg Vorquartal (vorläufig -2,0%)

AFGHANISTAN

Die radikalislamischen Taliban haben Pul-i-Kumri und damit eine weitere afghanische Provinzhauptstadt erobert. Wie der Abgeordnete Mamoor Ahmadsai und ein Armeeoffizier am Dienstag mitteilten, nahmen die Islamisten die 200 Kilometer nördlich von Kabul gelegene Hauptstadt der Provinz Baghlan nach kurzen Gefechten ein.

US-ÖLLAGERDATEN

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 0,8 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 0,9 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände verringerten sich um 1,1 Millionen Barrel nach minus 5,8 Millionen eine Woche zuvor.

BITCOIN

Hacker haben bei einem Angriff in den USA offenbar Kryptowährungen im Wert von bis zu 600 Millionen Dollar gestohlen. Das US-Unternehmen Poly Network teilte mit, dass Unbekannte seine Sicherheitsvorkehrungen geknackt und die Einlagen von "zehntausenden" Kunden auf von ihnen kontrollierte Konten umgeleitet hätten. Dem Unternehmen zufolge handelte es sich um den größten Diebstahl in der Geschichte der Kryptowährungen.

LENOVO

Der chinesische Computerhersteller hat in seinem ersten Geschäftsquartal von der anhaltend hohen Nachfrage nach PCs und höheren Verkaufspreisen profitiert. Der Konzern erzielte einen Rekordgewinn und steigerte seine Profitabilität. Im Zeitraum von April bis Juni fuhr Lenovo einen Nettogewinn von 466 Millionen US-Dollar ein nach 213 Millionen im Vorjahreszeitraum. Seinen Umsatz steigerte der weltgrößte PC-Hersteller um 27 Prozent auf 16,9 Milliarden Dollar.

