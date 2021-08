Zug (ots) - Im Juni fand die 22. bundesweite Aktionswoche Schuldnerberatung statt. Das Motto dieses Jahr lautete "Der Mensch hinter den Schulden". Menschen in finanziellen Nöten, die verschuldet oder überschuldet sind, kommen aus allen sozialen Schichten, aber besonders alleinerziehende Frauen und alleinlebende Männer sind überproportional häufig von Überschuldung betroffen. Im Jahr 2020 stellte Arbeitslosigkeit für fast jede fünfte überschuldete Person, die eine Schuldnerberatungsstelle aufsuchte, den Hauptauslöser der Überschuldung dar. Als zweithäufigster Grund der Überschuldung nannten fast 17 Prozent eine Erkrankung, Sucht oder einen Unfall.Überschuldung kann jeden treffen und ist nicht erst seit der Corona Krise ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Jeder der von Überschuldung bedroht ist sollte so früh wie möglich Hilfe suchen, um eine Privatinsolvenz zu vermeiden. Wenn auch die Insolvenzlaufzeit unlängst auf drei Jahre verkürzt wurde, stellt sie doch in vielerlei Hinsicht eine enorme Belastung dar. Sie wirkt sich auf viele rechtliche, wirtschaftliche und soziale Bereiche der Betroffenen aus und führt häufig auch zur Beeinträchtigung der physischen und psychischen Gesundheit.Eine optimale FinanzsanierungDie SUD Service & Dienstleistungs AG (https://www.sud.ag/) ist darauf spezialisiert, Menschen in einer Verschuldungssituationen schnell und unkompliziert zu helfen. Sie vermittelt individuell ausgewählte Finanzexperten, die ihren Mandanten kompetent aus der finanziellen Misere heraushelfen.Auf Grund ihrer langjährigen Erfahrung verfügt die SUD über ausgezeichnete Kontakte und arbeitet nur mit den besten Finanzfachleuten zusammen. Auf der Internetseite https://finanzsanierung24.ch/ kann online eine kostenlose und unverbindliche Anfrage zur Vermittlung einer Finanzsanierung gestellt werden. An Hand der Angaben des ausgefüllten Finanzsanierungsformulars klärt das Expertenteam der SUD die bestehende Schuldensituation ab und sucht einen geeigneten Finanzsanierer, an den sie die Daten in anonymisierter Form weiterleitet. Selbst in schwierigsten Fällen kann oftmals eine erfolgreiche Vermittlung erreicht werden. Hält der Experte eine Finanzsanierung für machbar, erstellt er ein passgenaues Angebot und gibt eine verbindliche Zusage den Fall zu übernehmen. Dieses Angebot leitet die SUD an den Antragsteller weiter. Wenn der angebotene Finanzsanierungsvertrag dem Kundenwunsch entspricht, bekommt die SUD für die Vertragsvermittlung eine Provision. Der Finanzsanierer selbst wird für seine Arbeit gesondert bezahlt. Insgesamt sind die Kosten für die komplette Dienstleistung moderat und liegen unter den marktüblichen Preisen. Für die Finanzsanierung werden alle bestehenden Schuldverpflichtungen und Raten erfasst. Nach Analyse der finanziellen Gesamtsituation tritt der Experte unverzüglich mit den Gläubigern in Kontakt. In Abstimmung mit dem Schuldner wird die Schuldhöhe und die monatliche Tilgung neu verhandelt. Ziel ist es, durch Darstellung der finanziellen Gesamtsituation bei den Gläubigern eine Verringerung der Schuldhöhe zu erreichen und für den Schuldner eine leistbare monatliche Ratenzahlung zu vereinbaren. Eine außergerichtliche Einigung ist häufig für beide Seiten vorteilhafter, so dass auch die Gläubiger einem Vergleich zustimmen und es nicht zu Pfändungen oder gar einer Verbraucherinsolvenz kommen muss.Eine Schuldenregulierung mit Hilfe der SUD läuft schnell, transparent und fair ab. Der Kunde muss keine persönlichen Termine wahrnehmen, da der gesamte Abwicklungsprozess völlig diskrete und sicher über den Postweg stattfindet. Seriosität und Kundenzufriedenheit werden bei der Sud AG großgeschrieben. Die vermittelte Finanzsanierung ist maßgeschneidert und führt zur Wiederherstellung der wirtschaftlichen und persönlichen Handlungskompetenz des Kunden.Pressekontakt:SUD Service & Dienstleistungs AGGubelstrasse 12CH-6300 Zughttps://www.sud.ag/Original-Content von: SUD Service & Dienstleistungs AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151288/4991193