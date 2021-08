Erfahrene E-Commerce-Führungskraft Laszlo Varga soll die Markteinführungsstrategie für Golf und revolutionäre Wearable-Tech von deWiz in Schwung bringen

Das Board of Directors von deWiz, einschließlich der Mitbegründer Christian Bergh und Markus Westerberg, gibt bekannt, dass Laszlo Varga am 16. August das Amt des Chief Executive Officer übernehmen wird. Laszlo Varga wird seine umfangreiche Erfahrung als Leiter des E-Commerce-Bereichs von Gents und EuroFlorist in die Markteinführungsstrategie für Golf von deWiz einbringen und zur Entwicklung strategischer Erweiterungen für die Technologie von deWiz in anderen Sportarten und Disziplinen beitragen. Als CEO wird Laszlo Varga den Übergang des Start-up-Unternehmens zu einer umfassenden globalen Strategie durch die Ausrichtung aller Aspekte des Geschäfts von deWiz überwachen. Dabei wird ihm seine Erfahrung mit Verbraucherprodukten, dem digitalen Marketing und dem Direktvertrieb zugutekommen.

deWiz is a revolutionary new wearable tech that delivers comprehensive golf swing analysis and unique instantaneous feedback via an electric pulse when a golfer's swing goes astray, which accelerates the learning process. (Photo: Business Wire)

Erstmals in diesem Sommer erhältlich bietet die revolutionäre Wearable-Technologie von deWiz ein bahnbrechendes sofortiges Feedback und hochpräzise Schwungdaten, welche die Lerngeschwindigkeit des Golfers erhöhen und zur Kontinuität beitragen. Die Einführung von deWiz in die Golf- und Geschäftswelt hat dort bereits "Aufregung" ausgelöst. So beschreibt es Forbes als erfolgreichen "Ruck, der durch den Markt für Golf-Trainingshilfen gehen wird". Darüber hinaus wird das Unternehmen in der führenden Finanzzeitung Schwedens, Dagens Industri, porträtiert, während es zudem in der Start-up-Serie von Sport Techie erscheint

"Im Namen meines Mitbegründers Markus Westerberg und des Boards von deWiz sehe ich unserer Reise mit Laszlo Varga erwartungsvoll entgegen. Gemeinsam sind wir bestrebt, es Golfern zu ermöglichen, ihre Leistung schneller zu verbessern, indem wir ihnen durch unsere wissenschaftsbasierte Technologie einen Wettbewerbsvorteil bieten. Während ich weiterhin als Chief Operations Officer für deWiz und als ein Mitglied des Boards tätig bin, ist die Tatsache, dass wir jemanden mit der Kompetenz und dem Geschäftssin von Laszlo Varga für unser Unternehmen gewinnen konnten, um unsere globale Strategie voranzubringen, ein Beleg dafür, wie viel wir seit der Gründung des Unternehmens erreicht haben", so Christian Bergh, Mitbegründer und COO von deWiz.

"Ich bin hocherfreut und es erfüllt mich mit besonderem Stolz, mich nun dem Team von deWiz anschließen zu dürfen. Das Produkt ist wahrhaft revolutionär, insofern als es Athleten dabei hilft, ihre Leistung durch die Kombination neuraler Wissenschaft mit sofortigem Feedback und beispielloser Datenerfassung zu verbessern. Es gibt nichts Vergleichbares auf dem Golfmarkt wie deWiz und das Feedback, das uns von den ersten Nutzern erreicht hat, ist überaus positiv. Mit meiner Erfahrung und dem Verständnis für den globalen E-Commerce und den Direktvertrieb an die Verbraucher hoffe ich nun einen wichtigen Beitrag zu beschleunigtem Wachstum und dem Erfolg dieses fantastischen Unternehmens mit seinem Innovationsvorsprung leisten zu können", so Laszlo Varga, CEO von deWiz.

Laszlo Varga verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in multinationalem E-Commerce und dem Direktvertrieb an die Verbraucher. Vor seiner Tätigkeit für deWiz war Laszlo Varga CEO von Gents, Marke und Online-Händler für Männerpflegeprodukte. Bevor er für Gents tätig wurde, war Varga der CEO von Euroflorist, Europas größtem Blumenonlinehändler, wo er einen langjährigen und erfolgreichen Karriereweg beschritt und als Chief Operations Officer und Online Director tätig war, der die Online-Vertriebsumstellung leitete. Laszlo Vargas Unternehmergeist und seine Geschäftsfähigkeiten beruhen auch auf seinen Tätigkeiten als Mitglied der Boards von Gents, CoolStuff und BoneProx. Laszlo Varga ist in Malmö (Schweden) ansässig, wo er die meiste Zeit seiner beruflichen Laufbahn verbrachte. Er verfügt über einen Universitätsabschluss von der San Diego State University, wo er auch im Kajaksport auf Eliteniveau aktiv war.

VON EXPERTEN ENTWICKELT, VON PROFIS GETESTET: deWiz hat eine beeindruckende Riege von globalen Botschaftern auf sich aufmerksam gemacht. Das Produkt ist seit mehr als fünf Jahren in Entwicklung und wurde von einer Reihe von Champions getestet. Dazu gehören der Champion der 2020 U.S. Open Bryson DeChambeau, der 10-fache weibliche Major-Champion Annika Sorenstam, der 3-fache Major-Champion Vijay Singh, der zweifache weibliche Major-Champion Lydia Ko, der 2016 Open-Champion Henrik Stenson, der Champion der 2019 Houston Open Lanto Griffin und der zweifache World Long Drive Champion Tim Burke. Die benutzerfreundliche App und die Wearable-Technologie von deWiz verfolgt die exakte Position der Golferhände während ihres Schwungs, liefert eine 3D-Analyse und Daten für Schwungumkehr, Rückschwunglänge, Wedge-Distanz und Tempo. Diese einzigartigen Datenpunkte von deWiz liefern verlässliche Metriken, die begeisterte Golfer*innen, Trainer*innen oder Weltklassespieler*innen nutzen können, um ihren Schwung effizient zu verbessern. Gegenwärtig ist deWiz zum Verkaufspreis von 699 USD in den Vereinigten Staaten, in Kanada, Europa und Südkorea erhältlich (weitere Märkte werden in regelmäßigen Abständen folgen besuchen Sie unsere Website, um die neuesten Aktualisierungen zu erhalten). Bitte besuchen Sie dewizgolf.com, um weitere Details zu erhalten, wie Sie Ihren Schwung noch rascher verbessern können. Oder laden Sie die App für eine Demonstration ihrer Funktionen über den App Store von Apple oder Google Play herunter.

ÜBER deWiz

Die deWiz-Golftrainingsplattform wurde vom ehemaligen European Tour-Profi und den durch die PGA of Sweden zertifizierten Ausbilder und Autor von Veröffentlichungen zum Bewegungslernen, Markus Westerberg, sowie vom Geschäftsmann und Technologieunternehmer Christian Berg entwickelt. deWiz ist ein in Schweden entwickeltes und hergestelltes Produkt und wird von seiner Mission getragen, Golfern auf der ganzen Welt zu helfen, ihre Freude am Spiel durch eine innovative Technologie zu steigern, die ihren Lernprozess beschleunigt. Die revolutionäre Wearable-Technologie von deWiz liefert ein bahnbrechendes Sofort-Feedback, das auf einem wissenschaftlichen Ansatz basiert, der die Zyklen innerhalb des Bewegungslernens durchbricht und dem Golfer zu schnelleren Verbesserungen verhilft.

