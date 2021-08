Am vergangenen Montag überraschte der Lieferkonzern Delivery Hero (WKN: A2E4K4) mit einem neuen strategischen Schachzug: Der DAX-Konzern beteiligt sich mit rund 5 % am britischen Rivalen Deliveroo (WKN: DLV007). Das Aktienpaket wiegt rund 378 Mio. Euro. Die Aktie von Delivery Hero brach jedoch etwas ein und verlor rund 2,5 %. Aktuell notiert sie bei 127,70 Euro (Stand: 10. August 2021). Der Markt der Lieferdienste ist heiß umkämpft In ihrem Heimatmarkt setzen die Briten derzeit den Konkurrenten ...

