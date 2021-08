Die Jury des Red Dot Award hat das Verpackungsdesign des Warsteiner Bierlikörs zum Gewinner der Kategorie "Brand & Communication Design 2021" erklärt. Verantwortlich für das Projekt war die Trend- und Packagingdesignagentur Win Creating Images. Die Aufgabenstellung für Win von Warsteiner war es, ein mutiges, völlig anderes Packaging zu schaffen und ganz frei an das Design ranzugehen. Entstanden "aus der Liebe zum Hopfen" soll das neue Design in eine Phantasiewelt führen, die ganz und gar dem Hopfen gewidmet ist. Als eine Art "Heiliger Gral" steht dieser im Zentrum des Designs und strahlt in alle ...

